Aixtron: Ab nach oben?

Liebe Leser,

in der letzten Woche hat sich Frank Holbaum den Stand der Dinge bei Aixtron einmal genauer angeschaut. Hier sein Fazit:

Der Stand! Auch in dieser Woche war die Aixtron-Aktie in Topform, so dass es nun bis zu 20 Euro bergauf gehen könnte – und zwar mit einem Kursgewinn von über 35 %. Tatsächlich konnte sich der Aixtron-Kurs wieder den 14,63 Euro annähern – dem Mehrjahreshoch vom 10. November.

Die Entwicklung! Sollte das Mehrjahreshoch erreicht werden, so wäre der Weg bis 20 Euro frei und es ergäbe sich ein Kurspotenzial in Höhe von 37,65 %. Nach unten tun sich Unterstützungen bei 14 Euro und bei 12 Euro auf.

Die Analysten! Bankanalysten empfehlen die Aktie dennoch eher zögerlich. So empfehlen nur 35 % der Analysten das Papier zum „Kauf“, während 25 % „halten“ und 40 % „verkaufen“ möchten. Technische Analysten sehen den Aufwärtstrend allerdings als stabil an – mit einem Vorsprung von 51 % gegenüber dem GD200.

Was werden die nächsten Wochen an Neuigkeiten bringen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.