Aixtron muss wieder auf den Boden der Tatsachen finden!

die Aktienkurse reagierten in der letzten Woche prompt auf die Nachrichten bei Aixtron, denn in den letzten Monaten war immer betont worden, dass ein starker finanzieller Partner her müsse, um die Forschung und Entwicklung sowie die internationale Expansion voranzutreiben. Als dann nach dem Desaster der Rücknahme der Unbedenklichkeitserklärung durch das Wirtschaftsministerium und dem Veto des US-Präsidenten Barack Obama der Deal mit Grand Chip Investment platzte, stand Aixtron gefühlt vor dem Nichts. Das TecDAX-Unternehmen aus Herzogenrath musste außerdem zugeben, dass es derzeit keinen weiteren Kaufinteressenten gebe. Doch gibt es überhaupt einen Alternativplan?

Der Ist-Zustand: Nach der geplatzten Übernahme setzt sich die Talfahrt der Aixtron-Aktie unvermindert fort und das Papier notiert mit einem Kurs von 3,38 Euro ähnlich wie vor dem Aufkommen der ersten Übernahmespekulationen. Auch der Jahrestiefpunkt von Anfang Februar nicht mehr weit entfernt.

Das Problem: Dadurch dass die Konzernführung um Vorstandschef Martin Goetzeler die Zukunft des Unternehmens so vehement an eine erfolgreiche Übernahme geknüpft hat, hat man bei den Aktionären eine Erwartungshaltung geweckt, die nun nicht erfüllt werden kann. Doch man muss Anlegern eine Perspektive aufzuzeigen, um den Kurs nicht weiter einstürzen zu lassen. Doch wie?

Dass Aixtron durchaus auch eigenständig agieren kann, haben die Zahlen zum dritten Quartal gezeigt. Zwar wurden rote Zahlen geschrieben, doch das operative Ergebnis war besser. Kann Aixtron seine >Aktionäre wieder für sich gewinnen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

