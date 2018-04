Aixtron liefert positive Ergebnisse – aber Analysteneinstufung belastet!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Die Aixtron-Aktie notiert am Donnerstagvormittag mit fast 5 % im Minus. Dabei erreichte sie zu Beginn des Handels zunächst ein leichtes Plus, setzte dann aber zu einem Reversal an. Möglicherweise hat hier eine Analysteneinstufung negative Auswirkungen gezeigt. Die Baader Bank beließ ihre Einstufung im Anschluss an den eigentlich positiven Bericht auf Verkaufen mit einem Kursziel bei 10 Euro. Schauen wir auf ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.