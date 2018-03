Aixtron legt weiter zu

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

die Aktie des Spezialanlagenbauers Aixtron hat in dieser Woche hinzugewonnen. Mehr als 20 Prozent konnte die Aktie des TecDAX-Schwergewichts in den letzten sieben Handelstagen zulegen. Medienberichten zufolge hob die Commerzbank das Kursziel für Aixtron nach einer Investorenveranstaltung von 10 auf 15 Euro und auch die Umsatzprognose für 2018 und 2019 an.

2007 hat Aixtron, ein führender Hersteller von Depositionsanlagen für die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Tim Ackermann.