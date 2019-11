Aixtron: Das hat sich bewährt!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Die Aktie von Aixtron ist mit einem Minus in die neue Börsenwoche gestartet. Auf 8,71 Euro rutschten die Papiere des Spezialmaschinenbauers im frühen Montagshandel, ein Abschlag von mehr als einem Prozent im Vergleich zum Schlusskurs von 7,81 Euro am Freitag. Der kurze Aufschwung an der Börse, der bei Aixtron Anfang November begann, scheint bereits wieder vorüber. Dabei hatte das Unternehmen kurz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung