Aixtron: Ein ganz wichtiges Zeichen!

Liebe Leser,

Aixtron konnte in der zweiten Hälfte der Vorwoche die Börsen wieder von sich überzeugen und diesen Schwung auch mit in die neue Woche nehmen . Die Aktie eroberte dabei eine wichtige Marke zurück und befindet sich auf bestem Weg, neue Tops zu erreichen. Chartanalysten sprechen von einem möglichen Aufwärtspotenzial in einer Größenordnung von 30 %. Im Einzelnen: Die Aktie eroberte die Marke von 14 Euro zurück. Dies halten Charttechniker für ein wichtiges Zeichen, da von hier aus neue Rekorde angesteuert werden können. Die Kurse dürften nun in Richtung des aktuellen 5-Jahres-Hochs bei 14,63 Euro laufen können, heißt es. Dieses war am 10. November 2017 markiert worden. Bis dahin ist es nur ein kleiner Sprung, nachdem Aixtron insgesamt um mehr als 6 % binnen einer Woche nach oben geklettert war. Das Plus im vergangenen Monat beläuft sich sogar auf knapp 30 %. Neue und bedeutende wirtschaftliche Informationen gab es nicht, die einen derartigen Kursanstieg erklären würde.

Dennoch ist die Aktie überraschenderweise bei der Mehrheit der fundamental orientierten Analysten (40 %) ein „Verkauf“ oder ein „Haltewert“ (20 %). Lediglich 35 % wollen die Aktie „kaufen“. Chartanalysten sind optimistischer. Wenn die Hürde von 14 Euro überwunden ist, dann eröffnen sich bis zu 20 Euro widerstandsfreie Perspektiven.

Technische Analysten: Das sieht gut aus!

Technische Analysten sind der Meinung, dass es für die Aktie sehr gut aussehe. Die Kurse sind in allen zeitlich bedeutenden Dimensionen oberhalb der jeweiligen Durchschnittslinie angesiedelt. Zudem beträgt der Abstand auf den langfristig bedeutenden GD200 mehr als 50 %. Damit liegen eindeutige Kaufsignale vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.