Aixtron: Zu früh gefreut!

war das jetzt nur ein kurzes Strohfeuer bei der Aixtron-Aktie, die Erholung auf rund 3,50 Euro? Am Donnerstag sackte der Kurs der Aktie im Handelsverlauf wieder durch. Aixtron-Aufstieg in den TecDAX hin oder her! Dies hat offensichtlich nicht dazu gereicht, den Kurs deutlicher zu beflügeln. Nun gut, wirklich überraschend kam dies nicht. Denn Aixtron war schließlich bereits vor den Übernahme-Plänen im TecDAX. Als es aussah, dass die Übernahme klappt und der Free Float entsprechend gering wurde, flog die Aktie aus dem TecDAX. Als die Übernahme dann scheiterte, war es insofern nur konsequent, dass der Titel nun wieder in den TecDAX aufgenommen worden ist.

Die Details des Aktienoptions-Programms von Aixtron im Blick

Ein anderer möglicher Belastungsfaktor könnte sein, dass laut Aixtron derzeit junge Aktien aus einem Aktienoptions-Programm aus dem Jahr 2007 von Aixtron-Mitarbeitern bezogen werden können. So etwas ist tendenziell kursbelastend, wenn es zu einer starken Verwässerung des Anteils der Alt-Aktionäre kommt. Droht diese Gefahr hier? Wohl wenig wahrscheinlich. Der Grund: Die Ausübungspreise dieses Programms liegen laut Aixtron zwischen 4,17 und 26,60 Euro je junger Aktie. Und damit liegen die Ausübungspreise über dem derzeitigen Aktienkurs.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.