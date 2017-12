Aixtron forciert den Umbau!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

nach der gescheiterten Übernahme durch die Fujijan Grand Chip forciert Aixtron jetzt den Umbau. Für 45 bis 55 Mio $ wird das seit Jahren schwächelnde US-Geschäft mit Speicherchip-Anlagen an die südkoreanische Eugene Technology verkauft. Damit trennt sich Aixtron von etwa 25 bis 30 Mio € Umsatz. Konzentrieren will sich Aixtron künftig auf das Kerngeschäft mit Opto- und Leistungselektronik, also auf Anlagen zur Herstellung von Leuchtdioden und Chips zur Steuerung von Stromflüssen, die unter anderem in Elektroautos eingebaut werden.

Aixtron will 2018 ein positives operatives Ergebnis erzielen

Zudem werden für Zukunftsprojekte mit hohem Wachstumspotenzial rund um organische Leuchtdioden und Kohlenstoff-Nanomaterialien eigenständige Gesellschaften gegründet, die dann ausgegliedert werden. Diese sollen sich dann Partner suchen, die die Forschungs- und Entwicklungskosten mitfinanzieren und im Gegenzug an den Erträgen beteiligt werden. Dadurch sinken die Risiken erheblich. Zudem können potenzielle Kunden frühzeitig in die Entwicklung eingebunden werden. Die Strategie kommt an der Börse gut an. Überzeugt haben auch die Zahlen für das 1. Quartal.

Der Umsatz stieg um 150%, und der Verlust hat sich um 13% verringert. Der Auftragseingang stieg um 39% auf 61,9 Mio €. Geholfen hat die hohe Nachfrage nach Spezial-LED-Anwendungen sowie Flashspeicher- und Leistungselektronik-Anwendungen. Im Gesamtjahr erwartet Aixtron einen Umsatz von 180 bis 210 Mio € und einen höheren Verlust wegen steigender Forschungs- und Entwicklungskosten. 2018 will Aixtron dann ein positives operatives Ergebnis erzielen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.