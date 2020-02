Aixtron bleibt ein „Buy“ mit leicht gesenktem Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Zahlen hat erst gestern der Spezialmaschinenbauer Aixtron vorgelegt und auf ein herausforderndes Jahr 2019 zurückgeblickt.

Die Umsatzerlöse gingen um drei Prozent auf 260 Mio. Euro zurück, das EBIT ebenfalls um drei Prozent auf 39 Mio. Euro. Beide Werte wurden aber in der Größenordnung auch am Markt erwartet, so dass hier Überraschungen ausblieben. Enttäuscht hat allerdings der Auftragseingang, der Ende 2019 mit 232



