Aixtron: Zahlenwerk zu dünn – große Adressen sagen Tschüss

Da sieh‘ einer an: Die Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ) scheint sich nach dem Sell-Off am Tag der Präsentation der Q2-Zahlen (26. Juli) zu stabilisieren. Nach gemeinsamer Überzeugung bedeutender Marktteilnehmer hätten institutionelle Investoren das Zahlenwerk größtenteils so erwartet und für den Abverkauf gesorgt.

Vereinzelt waren Investoren auch durch den Umsatzrückgang in der ersten Jahreshälfte (-12%) irritiert. Dass die Überraschungen ausblieben, das sehen offenbar auch zwei ganz große Namen des Investmentbankings so. Einer bleibt pessimistisch und verabschiedet sich – nach den Handelsaktivitäten zu urteilen – sukzessive, der andere bleibt jedoch verhalten optimistisch.

Blackrock sagt Bye-Bye – Barclays optimistisch

Der berühmt-berüchtigte, weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock baut zunehmend seine Position in dem auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Anlagenbauer ab. So reduzierten die US-Amerikaner – wie heute früh bekannt wurde – ihre Position von 3,36 auf 3,15%.

Die britische Investmentbank Barclays dagegen hat das Kursziel für Aixtron nach den Q2-Zahlen von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf „Equal Weight“ belassen. Analyst Andrew Gardiner begründete das mit dem starken Auftragseingang (154,3 Mio. Euro im 1. HJ). Zudem unterstreiche der erhöhte Jahresausblick die starke Positionierung der TecDax-Firma.

So waren Aixtron’s Q2-Zahlen

Sowohl Umsatz (Schätzung 230 bis 260 Mio. Euro) wie auch EBIT-Marge (5% bis 10%) sollen Unternehmensangaben zufolge für 2018 jeweils am oberen Ende der Spanne liegen. Den Auftragseingang erwartet der Vorstand nun zwischen 260 bis 290 Mio. Euro, bisher ging man von 230 bis 260 Mio. Euro aus.

