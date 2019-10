Aixtron: Wirklich stark?!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen am vergangenen Donnerstag hatte Aixtron einen herben Dämpfer an der Börse hinnehmen müssen: Von noch 9,63 Euro am Vortag ging es zeitweilig hinab auf 8,40 Euro. Es war vor allem der angekündigte Umsatzrückgang beim Spezialmaschinenbauer für 2019, der die Anleger offenbar verunsicherte. Dann setzte jedoch rasch eine Erholung bei Aixtron ein, mit der es am Montag



