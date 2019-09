Aixtron: Wieder auf der Überholspur?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

War die Aixtron-Aktie Anfang September noch stark absturzgefährdet, weil die 50-Tagelinie unterschritten und das Tief vom 15. August bei 8,68 Euro fast wieder erreicht war, hat sich das Bild in der Zwischenzeit um 180 Grad gedreht. Die Aktie setzt ihren steilen Anstieg, der am 4. September begonnen hat, weiter fort und nähert sich erneut der Marke von 10,00 Euro an.

