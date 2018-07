Aixtron: Wieder Leben in der Bude

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Es ist wieder Leben in der Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ)! Der Grund: Die Schätzungen für Umsatz und EBIT für das Geschäftsjahr 2018 wurden am Donnerstag vom Management konkretisiert – und zudem deutlich positivere Erwartungen für den weiteren Auftragseingang gemeldet.

Sowohl Umsatz (Schätzung 230 bis 260 Mio. Euro) wie auch und EBIT-Marge (5% bis 10%) sollen für 2018 jeweils am oberen Ende der Spanne liegen. Den Auftragseingang erwartet der Vorstand nun zwischen 260 bis 290 Mio. Euro, bisher ging man von 230 bis 260 Mio. Euro aus. Die Aktie steuert im Anschluss an die Zahlen wirr umher und kann sich nicht wirklich entscheiden …

Umsatzrückgang durch Sondereffekt

Dass die Aktie keinen Freudensprung nach oben macht(e), dürfte auch daran liegen, dass einige Investoren wohl negativ überrascht wurden davon, dass das ambitioniert bewertete Unternehmen einen Umsatzrückgang für das 2. Quartal in Höhe von -12% auf 55,2 Mio. Euro meldete. Das ist aber darauf zurückzuführen, dass wichtige Posten erst in der zweiten Jahreshälfte in die Gewinn- und Verlustrechnung einfließen.

Bekanntlich interessiert die Börse aber nur die Zukunft und die Zahlen waren so negativ nicht.

Fazit – gewachsen wird weiter

Gewachsen wird auf operativer Ebene weiter – nur nicht so schnell, wie sich das einige Herren und Frauen Investoren wohl wünschten. Vor allem die geringe Nettomarge wird immer wieder als Manko angeführt. Immerhin soll 2018 ein Nettogewinn stehen.

Das Nettoergebnis stieg im ersten Halbjahr 2018 auf 16,0 Mio. Euro (1. Halbjahr 2017: -24,9 Mio. Euro) und war positiv beeinflusst durch die im ersten Quartal 2018 erfolgte Aktivierung von latenten Steuern über 5 Mio. Euro aus Verlusten in der Vergangenheit.

Vor diesem Hintergrund und einem erwarteten EBIT von knapp 26 Mio. Euro muss der TecDax-Konzern erst in die 1,4-Milliarden-Bewertung reinwachsen.

In die „nächste Aixtron“ investieren? – No Brainer Club macht’s möglich

Sie wollen in kommende Highflyer frühzeitig investieren? Dann sind Sie in unserer No Brainer Community goldrichtig. Überlassen Sie wie hunderte weitere NBC-Mitglieder die Arbeit unserem Gremium aus langjährigen Kapitalmarktexperten. Profitieren Sie dabei von der treffsicheren Aktienauswahl, wöchentlichen Updates und Live-Chat-Informationen. Mit der Empfehlung unserer ersten „No Brainer Aktie“ konnten Club-Mitglieder bereits +42% Gewinn einfahren. Werden auch Sie Teil des No Brainer Clubs!