Aixtron: Wie weit kann es jetzt noch nach oben gehen?

Aixtron hat auch zu Beginn der neuen Woche bewiesen, dass sich die Aktie auf einem sehr guten Weg befindet. Sogar ein Durchmarsch auf 20 Euro und damit Kursgewinn von über 35 % seien denkbar, so die Chartanalysten. Im Detail: Aixtron hat sich wieder in Richtung 14,63 Euro geschoben. Erst am 10. November konnte an dieser Stelle ein neues Mehrjahreshoch markiert werden. Sollte dieser Kurs rasch erreicht werden, würde Aixtron keine Widerstände mehr bis zu den runden 20 Euro vorfinden. Daraus errechnet sich ein Kurspotenzial in Höhe von 37,65 %. Nach unten hin sind zum einen Unterstützungen bei den runden 14 Euro auszumachen. Zudem hat die Aktie etwas unterhalb von 12 Euro massive Haltezonen aufgebaut.

Bankanalysten sind in den vergangenen Tagen nicht von ihrer eher zurückhaltenden Einschätzung abgerückt. Noch immer sind nur 35 % der Analysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 25 % wollen „halten“ und 40 % plädieren für einen „Verkauf“ von Aixtron. Insofern ist die Stimmung nicht durchweg gut.

Technische Analysten: Aktie lässt keine Zweifel aufkommen

Allerdings sind technische Analysten der Meinung, dass der Aufwärtstrend anhält. Immerhin schaffte es die Aktie es, einen Vorsprung von 51 % gegenüber dem GD200 herauszuarbeiten. Dies verdeutlicht: Es liegen Kaufsignale vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.