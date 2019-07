Aixtron: Wie lange hält der Jubel nach den Zahlen?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Die Aixtron-Aktie war am vergangenen Donnerstag in einem schwachen Marktumfeld eine der besten Aktien am deutschen Aktienmarkt. Grund dafür waren die vom Markt positiv aufgenommenen Zahlen zum 2. Quartal. Insbesondere die auf 13 Prozent angewachsene EBIT-Marge vermochte die Anleger zu überzeugen.

Die Konsequenz war eine Kaufpanik, wie sie bei der Aixtron-Aktie immer wieder zu beobachten ist. In einer sehr dynamisch ...



