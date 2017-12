Aixtron: Wie geht es jetzt weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

Aixtron ist am Freitag erneut deutlich eingebrochen. Dennoch könnte es für den Wert in den kommenden Tagen nach Meinung von Chartanalysten entgegen des kurzfristigen Eindrucks massiv nach oben gehen. Wenn der Wert auch nur bis zum jüngst erreichten Zwischenhoch zulegen kann, dann würde dies einem Kurspotenzial von mehr als 20 % entsprechen. Im Einzelnen: Am Freitag ging es um mehr als 3 % gen Süden. Im Zuge dessen hat die Aktie die 12-Euro-Marke nach unten durchbrochen. Es geht jetzt darum, nach Möglichkeit die bisherigen Unterstützungen in Höhe von 11,70 Euro bis 11,80 Euro zu bestätigen. Dies dürfte auf Basis der charttechnischen Historie wahrscheinlich gelingen. Damit wäre der Startschuss für eine neue Aufwärtsrallye gefallen. Zudem hat die Aktie weiterhin keine Widerstände bis zu den bisherigen Tops.

Die Werte sind am 24. November 2017 bei 14,68 Euro nach unten gekippt. Allein innerhalb der vergangenen Woche ging es um 16 % nach unten. Dennoch sind die Aussichten aus Sicht der Chartanalysten unter dem Strich gut. Denn die jüngste Abwärtsbewegung ist immer noch Teil einer allgemeinen Aufwärtsentwicklung. Immerhin sind zudem auch noch 35 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 25 % wollen halten, 40 % verkaufen den Wert. Die Stimmung ist also im schlimmstenfalls gemischt.

Technische Analysten: Aktuell im Kaufmodus

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie befinde sich im Aufwärtstrend. Der Kurs verläuft 37 % über dem GD200 und ist damit deutlich im Hausse-Modus geblieben. Es herrscht formal ein Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.