Aixtron: Wie fallen Erwartungen an die Ergebnisse aus?

Nachdem die Aixtron-Aktie in der ersten Hälfte des Monats März die primäre Abwärtstrendlinie zunächst überwinden konnte, fiel der Wert ab Mitte März wieder zurück in den Trend. Grund für die zunächst positive Entwicklung dürften die damals veröffentlichten Ergebnisse per Geschäftsjahr 2017 sowie die Prognosen für das aktuelle Jahr gewesen sein. Unter Berücksichtigung von Sondererträgen konnte Aixtron die Analystenprognosen für ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.