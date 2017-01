Aixtron: Ein Wechsel mit Folgen! Der Wochenüberblick

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

die letzte Woche stand bei Aixtron ganz unter dem Eindruck des überraschenden Ausscheidens des Vorstandsvorsitzenden Martin Goetzeler. Die wichtigsten Nachrichten im Überblick:

Schwer zu ersetzen : Martin Goetzeler hat eine ziemliche Machtfülle auf sich vereint. So war er nicht nur CEO von Aixtron, sondern außerdem verantwortlich für die Ressorts Finanzen und Personal. Es wird Aixtron schwerfallen, einen geeigneten Ersatz zu finden, der die notwendigen Fähigkeiten in sich vereint.

: Martin Goetzeler hat eine ziemliche Machtfülle auf sich vereint. So war er nicht nur CEO von Aixtron, sondern außerdem verantwortlich für die Ressorts Finanzen und Personal. Es wird Aixtron schwerfallen, einen geeigneten Ersatz zu finden, der die notwendigen Fähigkeiten in sich vereint. Übergangslösung : Zunächst einmal wird der Aufsichtsratsvorsitzende Kim Schindelhauer das Amt vorübergehend übernehmen. Er war in der Vergangenheit bereits Mitglied des Vorstandes und ist mit den internen Abläufen und Strategien bestens vertraut.

: Zunächst einmal wird der Aufsichtsratsvorsitzende Kim Schindelhauer das Amt vorübergehend übernehmen. Er war in der Vergangenheit bereits Mitglied des Vorstandes und ist mit den internen Abläufen und Strategien bestens vertraut. Schwache Position : Als Anlagenbauer für die Chipindustrie leidet das Unternehmen seit Jahren unter einer schwächelnden Nachfrage. Deshalb hatte Martin Goetzeler versucht, das Dilemma mit einer Expansion nach China zu lösen. Dabei steckte er jedoch zwei herbe Niederlagen ein. Zunächst stornierte 2015 ein chinesischer Auftraggeber einen Großauftrag, weil er mit der Qualität unzufrieden war. Ende 2016 verbot der damalige US-Präsident Barack Obama die Übernahme von Aixtron durch einen chinesischen Investor.

: Als Anlagenbauer für die Chipindustrie leidet das Unternehmen seit Jahren unter einer schwächelnden Nachfrage. Deshalb hatte Martin Goetzeler versucht, das Dilemma mit einer Expansion nach China zu lösen. Dabei steckte er jedoch zwei herbe Niederlagen ein. Zunächst stornierte 2015 ein chinesischer Auftraggeber einen Großauftrag, weil er mit der Qualität unzufrieden war. Ende 2016 verbot der damalige US-Präsident Barack Obama die Übernahme von Aixtron durch einen chinesischen Investor. Private Gründe: In der offiziellen Pressemitteilung hieß es zwar, Goetzeler scheide aus privaten Gründen aus. Doch man darf mutmaßen, dass er insbesondere die gescheiterte Übernahme als persönliche Niederlage empfunden hat, aus der er nun die entsprechenden Konsequenzen zog.

