Aixtron: Was ist denn jetzt plötzlich los?

Aixtron ist zur Zeit vielleicht eine der aufregendsten Aktien am Markt. Nach einem tollen charttechnischen Aufwärtstrend ist nun ein massives Signal in die andere Richtung gesetzt worden. Die Aktie verlor am Montag zeitweise bis zu knapp 10 % (auf Schlusskursbasis immerhin -8,31 %) und bewegt sich nun in Richtung deutlich schlechterer Notierungen. Oder? Es wird sehr spannend. Chartanalysten sind weiterhin ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.