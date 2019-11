Aixtron: Warum ist die Samsung-News für Anleger so wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

TV-Größe Samsung investiert massiv ins Geschäft mit OLED Smart TVs (wir berichteten). Die Südkoreaner sind bekanntlich Zugpferd und Trendsetter im TV-Geschäft. 30% aller verkauften TV-Geräte auf diesem Planeten gehen auf das Konto von Samsung. Berechtigte Frage: Warum ist das für Anleger in Aixtron SE (WKN: A0WMPJ) so interessant?

Ganz einfach: Aixtron ist mit seiner OVPD-Technologie für die OLED-Displayindustrie ganz vorn mit dabei in dem florierenden Feld. Als First Mover setzt Aixtron bald auf die Ausstattung seiner Partnerfirmen mit hochmodernen und -technologisierten Anlagen, die organische Leuchtdioden (OLED) massenweise produzieren können.

Aixtron-Aktien schnellten nach Bekanntwerden der Investmentpläne Samsungs nach oben. Fast 11 Milliarden US-Dollar in den nächsten 6 Jahren sollen investiert werden. Samsung will mit den Investitionen Forschung in dem Bereich unterstützen wie auch seine Produktion erweitern. Einer der ersten Schritte wird dabei die Transformation einer LCD-Produktionslinie in QD-OLED-fähige Linien sein.

Samsung investiert und Aixtron ist der Nutznießer?

OLED-Applikationen wird Experten zufolge über die kommenden Jahre ein rasantes Wachstum vorhergesagt. Geht es nach den Experten von LP Information, wird der OLED-Displaymarkt ab 2019 die nächsten fünf Jahre jeweils um fast ein Viertel wachsen. 2025 soll der Markt annähernd 100 Milliarden US-Dollar schwer sein. Der Hauptakteur auf dem Gebiet ist neben Samsung der ebenso südkoreanische Konzern LG.

Die Ausrichtung auf das OLED-Geschäft ist Teil der Neuausrichtung der lange Zeit kriselnden Aixtron SE. Wenn eine Größe wie Samsung erheblich investiert, zeugt das vom signifikanten Zukunftspotential des Produkts. Insofern darf sich Aixtron ausmalen, wie es zukünftig sein wird, von den Milliardeninvestitionen der Südkoreaner indirekt oder sogar direkt zu profitieren. Anleger setzen darauf, dass Aixtron mit seinen in Zusammenarbeit entwickelten Anlagen die richtige Nische im OLED-Displaymarkt finden wird.