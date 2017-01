Aixtron: Vorstand nimmt den Hut!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

klare Ansage von Seiten des amtierenden Aixtron-Vorstandsvorsitzenden Martin Goetzeler: Mit dem Ablauf seiner derzeitigen Vertragslaufzeit scheidet er zum 28. Februar 2017 als Vorstandsvorsitzender bei Aixtron aus. Wie so oft wurden als Begründung „persönliche Gründe“ genannt, was alles und nichts bedeuten kann. Diese Entscheidung erfolgt laut Aixtron „im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft“. Und was bedeutet das für die Ebene des obersten Managements bei Aixtron? Hier die Details:

Vorsitzender des Aufsichtsrats übernimmt interimsmäßig den Vorstandsvorsitz

Laut Aixtron wird der derzeitige Vorsitzende des Aufsichtsrates – Kim Schindelhauer – interimsmäßig die Aufgabe von Herrn Goetzeler übernehmen, solange bis dann ein Nachfolger gefunden ist. Dafür soll dann auf den Posten des Vorsitzenden des Aufsichtsrates der bisherige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Wolfgang Blättchen den Vorsitz im Aufsichtsrat übernehmen. Ob dieses Stühlerücken zu deutlichen Änderungen im operativen Geschäft führen wird? Aixtron teilt dazu mit: „Die eingeschlagene Strategie wird unverändert fortgeführt.“

