Aixtron hat in den vergangenen Tagen den Boden wieder erreicht. Nun musste die Aktie wieder etwas Terrain abgeben und konnte damit den jüngsten Aufwärtstrend nicht verteidigen. Auf Wochenbasis beträgt das Minus mehr als 5 %. Analysten fragen sich, ob der Sturz nun wieder fortgesetzt wird.

Aixtron: Vorsicht geboten

Der Kursgewinn nach Bekanntgabe des Wiedereinstiegs in den TecDax ist darauf zurückzuführen, dass zahlreiche Fonds, die den Index abbilden, wieder kaufen mussten. Die erhöhte Nachfrage hat den Kurs anziehen lassen. Dahinter steckt jedoch keine neue technische oder charttechnische Erkenntnis. Vielmehr ist die Aktie weiterhin im Abwärtstrend und schwankt auch bei den kurzfristigen Trendsignalen um die Trendmarken herum.

Im Vergleich zu anderen Aktien derselben Branche hat sich das Bild weiter verschlechtert. Selbst nach den sogenannten Bollinger Bändern ist Aixtron nun im Abwärtstrend, während die Konkurrenz hier in der Regel einen Aufwärtstrend verzeichnet. Fundamental gibt es zudem keine neuen Nachrichten, auf die an den Börsen derzeit jemand setzen würde.

Nach Meinung fundamental, charttechnisch und technisch orientierter Analysten hat die Aktie zuletzt den Abwärtstrend eher bestätigt, als ihn zu widerlegen. Die Aktie ist im roten Bereich.

