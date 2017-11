Aixtron: Verluste weiten sich aus – muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Aixtron musste in dieser Woche einen weiteren Rückgang um fast 7 % hinnehmen. Jetzt beginnt sich die Situation zuzuspitzen, meinen Chartanalysten. Die Aktie fällt zügig in Richtung der runden 13 Euro könnte sogar noch weiter abrutschen. Jetzt gilt es zu hoffen, dass dies nur Gewinnmitnahmen gewesen sind, die schnell wieder nach oben gekauft werden. Das mittel- und langfristige Bild ist noch positiv. Das aktuelle 5-Jahres-Hoch bei 14,63 Euro, das am 10. November erreicht wurde, ist noch immer weniger als 10 % entfernt. Insofern sind die Aussichten durchaus gut, sogar einen Durchmarsch in Richtung 20 Euro zu starten. Denn oberhalb des aktuellen Tops sind derzeit keine nennenswerten Barrieren mehr sichtbar. Allerdings: Der Blick sollte inzwischen auch nach unten gehen.

Die nächste beachtenswerte Unterstützung findet sich in Höhe von gut 11 Euro. Dort hatte sich die Aktie im September und Anfang Oktober für längere Zeit bei niedrigen Kursschwankungen aufgehalten. Dies gilt als gutes Zeichen im laufenden Aufwärtstrend. Unter den wirtschaftlich bzw. fundamental orientierten Analysten wird die Aktie zu 35 % als „Kauf“ eingestuft, 25 % votieren für „halten“ und 40 % sprechen sich für einen „Verkauf“ aus.

Technische Analysten: Hier ist noch alles im grünen Bereich!

Technische Analysten sind da schon deutlicher positiver gestimmt. Mit einem Vorsprung von annähernd 50 % auf die 200-Tage-Linie ist die Aktie nach wie vor in einem langfristigen Aufwärtstrend.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.