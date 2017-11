Aixtron: Verkauf abgeschlossen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

Aixtron teilte mit, dass die firmeneigene „ALD- und CVD-Produktlinie für Speicherchips“ nun erfolgreich verkauft ist. Die Transaktion wurde demnach per 15. November 2017 abgeschlossen, Käufer war eine Eugene Technology Inc., die wiederum eine 100%ige Tochter der südkoreanischen Eugene Technology Ltd. sein soll. Der Verkauf an sich ist keine Überraschung, denn dazu hatte Aixtron bereits die Aktionäre informiert. Doch es gab noch die Einschränkung, dass die zuständigen Behörden zustimmen müssen. Konkret ging es da um die US-Behörde CFIUS („Committee on Foreign Investment“), denn die hätte Sicherheitsbedenken aus Sicht der USA anführen können und die Transaktion möglicherweise verweigern können.

Aixtron: Verkauf ist über die Bühne gegangen

Das war aber nicht der Fall, denn die CFIUS genehmigte die Transaktion, es gab wohl keine „ungelösten US-nationalen Sicherheitsbedenken“, so Aixtron. Nun ist der Verkauf also erfolgt, und was hat Aixtron dafür bekommen? Laut eigenen Angaben gab es ca. 60 Mio. US-Dollar „für die Übertragung der Vermögenswerte“. Außerdem weitere rund 11 Mio. US-Dollar „für offene Lieferantenaufträge, für die Zahlungsverpflichtungen bestehen“. Eine US-Tochter von Aixtron soll weiterhin Dienstleistungen für den verkauften Bereich anbieten.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.