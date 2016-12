Aixtron: Unternehmen gibt USA-Ausstieg bekannt!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Lieber Leser,

der Sparkurs des Anlagenbauers Aixtron wird verschärft. Nachdem die Übernahme durch das chinesische Investorenkonsortium nun endgültig gescheitert ist, hat sich das Unternehmen überlegt, auf ein Listing seiner American Depositary Shares an der US-Börse Nasdaq zu verzichten. Aixtron teilte mit, darauf verzichten zu können, denn innerhalb der letzten zwölf Monate seien lediglich 5 Prozent des Handelsvolumens an der Nasdaq zu verzeichnen gewesen. Für die investierten Anleger soll durch das Delisting allerdings kein Nachteil entstehen, denn die Papiere sollen anstandslos in Stammaktien ausgetauscht werden. Dieser Schritt zur Kosteneinsparung kann für Aixtron jedoch höchstens ein kleiner Anfang sein.

Der letzte Handelstag naht

Schließlich gingen in den letzten drei Monaten beim Anlagenbauer mehr als 40 Prozent des Börsenwertes verloren, woran natürlich zu einem großen Teil auch die gescheiterte Übernahme Schuld ist. Nach den ersten neun Monaten in 2016 stand ein Verlust von 0,27 Euro pro Aktie zu Buche, dass waren sogar noch drei Cent mehr Verlust als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Aixtron gedenkt, bis zum 30. Dezember diesen Jahres den Antrag zum Delisting und zur Deregistrierung bei der Börsenaufsicht der USA „Securities and Exchange Commission (SEC) zu stellen.

Report macht Sie monatlich um 8.569 Euro reicher

Dieser Report ist unglaublich. Er lässt Ihr Vermögen kontinuierlich wachsen. Weil Sie damit selbst dann 2-stellige Gewinne machen, wenn andere Anleger nur noch Verluste erleiden. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Hier klicken zur GRATIS-Anleitung!

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse