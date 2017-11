Aixtron Technologies Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

vor zwei Wochen hat Aixtron zwar verhältnismäßig solide Ergebnisse per Q3 2017 bekannt gegeben, doch bereinigt um Währungseinflüsse fielen diese dann doch weniger erfreulich aus. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass sich das Jahresende nun dem Ende zuneigt und ein positives Nettoergebnis womöglich schwerer zu erzielen ist.

Doch spätestens seit der letzten EZB-Sitzung und dem erneuten Nachgeben des Euros dürfte sich die Lage auch aus Investorensicht verbessert haben. Die Aktie schoss regelrecht nach oben und setzte auch in dieser Woche den Trend weiter fort. Die EZB hatte länger laufende Anleihekäufe in Aussicht gestellt und damit Erwartungen an einen baldigen Zinsanstieg innerhalb der EU fürs Erste gedämpft. Der Euro brach gegen den US-Dollar ein.

Prognosen könnten mit Hilfe eines schwächeren Euros getroffen werden

Für das laufende Jahr hat das Unternehmen zuletzt die Prognosen für das EBIT und den Free Cash-Flow bestätigt. Letzterer soll erstmals seit Langem positiv sein. Die Umsatzprognose wurde konkretisiert. Der Umsatz soll demnach zwischen 220-230 Mio. Euro liegen, nach zuvor 210-230 Mio. Euro. Der Auftragseingang soll zwischen 240-250 Mio. Euro betragen. Mit einem zu erwartenden schwächeren Euro dürfte die Prognosen mit hoher Wahrscheinlichkeit getroffen werden, was Anleger weiter optimistisch für den Wert stimmt. Charttechnisch bleibt die langfristige Abwärtstrendlinie weiterhin im Fokus als nächster relevanter Widerstand. Die Trendlinie verläuft zurzeit bei 17,50 Euro je Aktie.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.