Aixtron: Starkes Kurs-Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Lieber Leser,

Aixtron hat in den zurückliegenden Handelssitzungen weitere Rekorde anvisiert. Das Plus in den vergangenen beiden Wochen liegt bei immerhin 5,5 %. Damit vergrößerte sich der Ertrag im zurückliegenden Monat auf inzwischen 12,1 %. Seit Jahresanfang legte die Aktie spektakuläre 91 % zu. Die charttechnische Analyse geht davon aus, dass der Höhenflug anhält und Aixtron demnächst neue Rekorde aufstellen sollte. Technische Analysten schließen sich dem Urteil an. Fundamental orientierte Analysten aus den Bankhäusern stufen den Wert zu 45 % als „Kauf“ ein, während 45 % „Halten“ und 10 % „Verkaufen“.

Aixtron: Starke Aussichten

Für die Aixtron-Aktie sieht es zudem aus technischer Sicht hervorragend aus. Die Kurse sind in allen zeitlich bedeutenden Dimensionen im Aufwärtstrend. Dabei ist besonders der Abstand zum GD100 sowie auch die Distanz zum GD200 bemerkenswert hoch. In den mittel- und langfristigen zeitlichen Phasen konnte der Wert ein Polster von 47 % bzw. 36 % aufbauen, was für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends spricht.

Dabei ist Aixtron dem 12-Monats-Hoch bei 6,04 Euro vom 30. Mai mit 2 % sehr nahe. Bis zum Top bei 7,56 Euro vom 30. November 2015 fehlen indes noch 22 %. Nach Meinung von Charttechnikern sollte die Aktie aber auch diesen Anstieg schnell bewältigen können.

Die Aktie ist klar im grünen Bereich.

Ja, mit nur 1.000 Euro können Sie jetzt reich werden:

Rolf Morrien – Aktien-Analyst und Börsen-Profi – zeigt Ihnen heute kostenlos, wie Sie selbst als blutiger Anfänger an der Börse reich werden können. UND DAS MIT NUR 1.000 € EINSATZ!

Das geht nur an der Börse und mit Rolf Morriens kostenlosen Leitfaden „Reich mit 1.000 €“!

>> Fordern Sie den Report jetzt HIER absolut kostenfrei an!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.