Aixtron: Sind jetzt alle Dämme gebrochen?

Die Aixtron-Aktionäre können sich über Langeweile in diesem Jahr nicht beklagen. Zunächst befand sich der Wert bis Mitte März in einem ausgeprägten Bullenmarkt. Dieser ließ den Kurs bis knapp unterhalb von 20,00 Euro ansteigen, sodass am 19. März bei 19,70 Euro das Jahreshoch ausgebildet werden konnte.

Die anschließende Abwärtsbewegung hat die gesamte Rallye des Frühjahrs inzwischen wieder zurückgenommen. Im Sommer setzte der Wert erstmals auf der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.