Aixtron: Die Signale sprechen eine eindeutige Sprache!

Aixtron ist in den vergangenen Sitzungen wie so viele andere Werte aus den Bereichen der Technologie oder „Elektronik“ bestraft worden. Die Stimmung lässt derzeit fast dramatisch nach. Dennoch sind auch 4 % Rücksetzer am Mittwoch noch kein Signal dafür, dass der Wert verkauft werden müsse, so die Meinung der charttechnischen Analysten. Denn: Die Aktie ist in einem charttechnischen Aufwärtstrend verankert. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.