Aixtron: Schnelles starkes Comeback möglich

Aixtron hat am Montag einen Aufschlag von immerhin fast 3 % geschafft. Damit ist die Aktie deutlich stärker aus dem Handel gekommen, als Analysten dies kurzfristig erwartet hatten. Der Titel macht sich in einem starken Aufwärtstrend nun sogar auf den Weg, in Richtung von 10 Euro zu klettern. Dort wäre ein Widerstand, den es aus charttechnischer Sicht zu überwinden gilt. Dann ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



