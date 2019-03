Aixtron: Sattes Kursziel 10,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Als Aachener wohne ich ja in unmittelbarer Nähe zum Hauptsitz der Firma Aixtron in Herzogenrath. Die Aktie des Maschinenbauers für die Halbleiterindustrie stand im Jahr 2017 im Fokus eines Übernahmeversuchs durch einen chinesischen Investors. Aufgrund des Einschreitens der US-Regierung (Aixtron ist auch massiv in den USA vertreten) scheiterte das Vorhaben.

Seitdem wächst die Firma weiter aus eigener Kraft.

Ein Beitrag von Jörg Mahnert.