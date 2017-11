Aixtron: Nun ist der Weg frei!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

Aixtron konnte an Allerheiligen einen Gewinn von annähernd 4 % für sich verbuchen und diesen positiven Eindruck auch am Donnerstag mit einem Kursplus von mehr als 2 % bestätigen. Nach dem Erreichen eines neuen 5-Jahres-Hochs bei 13,86 Euro am 1. November konnte dieses am Donnerstag weiter verbessert werden, die neue Bestmarke steht nun bei 14,20 Euro. Aus charttechnischer Sicht hat Aixtron nun Luft und Potenzial bis mindestens 20 Euro. Dagegen scheint das 10-Jahres-Hoch bei 33,48 Euro vom 12. Januar 2011 mit einem Abstand von über 135 % momentan außer Reichweite zu sein.

Trotz eines Kursgewinns von 26 % binnen einer Woche und knapp 33 % innerhalb von zwei Wochen sind die fundamental orientierten Analysten noch immer nicht zu 100 % von Aixtron überzeugt. Auch weiterhin plädieren nur 35 % für einen „Kauf“, 25 % „halten“ die Aktie und 40 % empfehlen einen „Verkauf“.

Technische Analysten: Starker Aufwärtstrend

Technische Analysten sind von der Aktie überzeugt. In allen zeitlich bedeutenden Dimensionen ist der Wert im Hausse-Modus. Der Abstand auf den GD200 beträgt fast 55 %. Dies spricht für einen sehr starken Aufwärtstrend, mit der Möglichkeit auf einen weiteren Ausbruch nach oben. Auch 20 Euro sind keine Utopie!

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.