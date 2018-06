Aixtron: Nochmal deutlich abwärts?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Letzte Woche beschäftigte sich Dr. Bernd Heim in einer Analyse mit der Aktie von Aixtron. Seine Erkenntnisse im Überblick:

Der Stand! In den letzten Wochen ist die Aixtron Aktie in eine Seitwärtsbewegung etwas unter 14,00 Euro übergegangen. Nun muss sich zeigen, was in dem Papier steckt.

Die Entwicklung! Nach den im Dezember 2016 erreichten Tiefs bei 3,00 Euro ist die Aixtron-Aktie in einem ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.