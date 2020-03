Aixtron: Die Nagelprobe steht erst noch bevor!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Die Aixtron-Aktie markierte am 12. Februar bei 11,57 Euro ihr 2020er Jahreshoch und ging anschließend in eine Abwärtsbewegung über. Dabei wurde Mitte Februar der 50-Tagedurchschnitt durchbrochen. In der zweiten Februarhälfte und im März scheiterte die Aktie zweimal daran, den gleitenden Durchschnitt erneut zu überwinden.

Nach dem zweiten Scheitern ging der Kurs in der Vorwoche in eine extrem steile Abwärtsbewegung über. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung