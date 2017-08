Aixtron: Lauert hier eine 160-Prozent-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

aus der markttechnischen Perspektive scheint sich etwas zu tun in der Aixtron-Aktie. Es sieht nämlich stark danach aus, als ob der technische Doppel-Boden bald eine erneute Bestätigung erfahren könnte. So wurde zuletzt bereits der 200-Wochendurchschnitt überschritten. Da die Aktie jedoch seit 2003 in einer Art Seitwärtsrange gefangen ist, sollte dieses Signal nicht überbewertet werden, auch wenn es erst einmal positiv ist.

Ausbruch könnte impulsiv ausfallen

Die nächste technische Widerstandszone liegt aus meiner Sicht in einem Preisbereich zwischen 9-11 Euro je Aktie. Ein Eintauchen in diesen Widerstandsbereich könnte neue und vor allem impulsive Zukäufe auslösen, wenn wir nach der Historie gehen. Das letzte Mal, als dieser Widerstandsbereich in 2009 nach oben hin überwunden wurde, hatte die Aktie innerhalb einiger Monate eine steile Aufwertung von über 160 % verzeichnet. Möglich wäre es daher, dass hier einige langfristige Investoren noch mal nachlegen oder Short-Positionen aufgelöst werden.

Neuer Aufwärtstrend ab 17 Euro je Aktie

Der nächste Widerstand läge sodann bereits bei 17 Euro je Aktie. Hier verläuft die langfristige Abwärtstrendlinie. Sollte auch diese in naher Zukunft überwunden werden, so stünde einem neuen Aufwärtstrend markttechnisch betrachtet nicht mehr viel im Wege.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.