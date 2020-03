Aixtron: Lassen die Bullen auch diese Chance ungenutzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Die Aixtron-Aktie konnte am 12. Februar bei 11,57 Euro auf ein neues 2020er Jahreshoch ansteigen. Anschließend ging der Wert in eine Abwärtsbewegung über. Sie hat sich im März weiter fortgesetzt, sodass am Montag bei 6,64 Euro ein neues 2020er Jahrestief ausgebildet wurde.

Trotz dieses Tiefs war die Situation für die Bullen nicht ohne Charme, denn im Chart hatte sich ein ...



