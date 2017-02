Aixtron: Langsame Erholung?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

in der letzten Woche gab es bei Aixtron sicher einen Hoffnungsschimmer. Haben doch die Nachrichten von der Aktie, die sich tapfer über der 3 Euro-Marke hält, die Gemüter der Anleger bewegt. Wie wird es hier nun weitergehen?

Harte Zeiten! Die haben die Aktionäre von Aixtron allerdings nun hinter sich. Als im letzten Jahr ein chinesischer Investor Aixtron übernehmen wollte und der Kurs der Aktie noch im Oktober 2016 Spitzenkurse von über 5,80 Euro erreicht hatte sah alles so gut aus. Die Zukunft erschien rosig! Nachdem dann die Übernahme gescheitert war, brach der Kurs der Aixtron-Aktie ein und nachdem er zunächst unter die 5-Euro-Marke und dann unter die 4-Euro-Marke fiel, wurde Ende 2016 gar die 3-Euro-Marke berührt.

Personalwechsel mit Perspektive? Dass die 3-Euro-Marke auch dann noch hielt, als im Januar bekannt gegeben wurde, dass der Aixtron-Vorstandsvorsitzende Martin Goetzeler mit Ablauf des 28. Februar 2017 seinen Stuhl räumen wird, und sich sogar eine leichte Erholung abzeichnete, kam wohl Hoffnung auf. Neuer Vorsitzende des Aufsichtsrates wird zunächst Kim Schindelhauer.

Jetzt warten die Aktionäre gespannt auf den 23. Februar, denn dann stehen die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr an und es wird sich zeigen in welche Richtung sich die Aktie bewegt. Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse