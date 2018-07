Aixtron: Der Lack ist ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Ausgehend von ihren im Dezember 2016 erreichten Tiefs im Bereich von 3,00 Euro befand sich die Aixtron-Aktie bis Mitte März 2018 in einem ausgeprägten Bullenmarkt. Dabei gelang es den Käufern, den Kurs bis in den Bereich knapp unterhalb von 20,00 Euro ansteigen zu lassen. Das Jahreshoch wurde am 19. März bei 19,70 Euro markiert.

Hier setzten Gewinnmitnahmen ein, was nicht verwundern konnte, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.