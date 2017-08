Aixtron: Die Kursexplosion geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

Aixtron ist in den zurückliegenden Tagen extrem nach oben geschossen. Die Aktie legte binnen Wochenfrist um deutliche 12,5 % zu und erreichte damit annähernd ein neues 2-Jahres-Hoch. Das Kursplus der vergangenen beiden Wochen summiert sich sogar auf 16,6 %, sodass Analysten dem Wert einen weiteren Höhenflug zutrauen. Seit Jahresbeginn notiert die Aktie sogar mit unglaublichen 156 % im Plus, das bisherige Tief in diesem Kalenderjahr bei 3,23 Euro ist nunmehr deutlich distanziert worden. Verschiedene Analysten bescheinigen dem Unternehmen, nunmehr profitabler zu wirtschaften.

Dementsprechend vorsichtig ist allerdings auch die Mehrheit der Experten. Lediglich 25 % der fundamental orientierten Analysten aus Bankhäusern votieren dafür, die Aktie zu „kaufen“, 65 % wollen den Wert „halten“ und 10 % „verkaufen“ die Aktie sogar. Deshalb ist der Aufwärtsmarsch auch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Kursziel sind nach Ansicht von Chartanalysten zunächst die runde Hürde bei 10 Euro sowie das 3-Jahres-Hoch bei 12,30 Euro, das am 26. September 2014 erreicht wurde. Das Potenzial beläuft sich demnach auf gut 35 %.

Technische Analysten durchgehend optimistisch

Noch besser gestaltet sich das Bild mit Blick auf die Stimmung unter den technischen Analysten. Die Aktie wird von einem breiten Aufwärtstrend getragen, nachdem alle Trendpfeile aufwärts gerichtet sind. Der GD200 ist mit 66 % weit entfernt.

Die Aktie befindet sich demnach in einem langfristigen und starken Aufwärtstrend und hat erhebliches Potenzial.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.