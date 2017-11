Aixtron: Kriegen die Bullen noch einmal die Kurve?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Der Wandel des Anlagenbauers und Halbleiterindustrie-Zulieferers Aixtron von einem gefühlten Pleitekandidaten zu einem wieder profitablen Unternehmen hat die Aktie (ISIN: DE000A0WMPJ6) seit Ende 2016 in der Spitze knapp verfünffacht. Doch wie tief kann man überhaupt in die Gewinnzone vorstoßen und wie nachhaltig wird das sein? Das ist nüchtern betrachtet offen, selbst Aixtron selbst ist da sinnvollerweise vorsichtig, hob Ende Oktober im Zuge der jüngsten Quartalszahlen die Prognosen für Umsatz und Auftragseingang an, riskiert aber keine konkreten Gewinnschätzungen. Auch die Analysten sind und bleiben offenbar auf der Hut, deren durchschnittliches Kursziel liegt bei knapp zehn Euro … während die Aktie in der vergangenen Woche mehrfach über 15 Euro notierte …

… dort aber auf Abgabedruck traf, wie der Chart zeigt. Dreimal nacheinander überbot der Kurs die 15 Euro-Marke, dreimal schloss er darunter. Das scheint den ersten bullishen Tradern jetzt ein wenig unheimlich zu werden: Heute Früh gehört Aixtron zu den größeren Verlierern im TecDAX und testet die am heutigen Montag bei 14,17 Euro verlaufende 20-Tage-Linie. Dort war es Mitte des Monats gelungen, das Ruder herumzureißen, eine Korrektur abzuwenden. Das muss auch diesmal gelingen, ansonsten könnte sich die Aktie aus charttechnischer Sicht schnell an der August-Aufwärtstrendlinie, derzeit bei 12,20 Euro, wiederfinden, womöglich sogar an die bis Ende Oktober geltenden Hochs um 11,60 Euro durchgereicht werden. Der Trigger ist diese 20-Tage-Linie: Hält sie heute zum Handelsende, können die Bullen noch einmal die Kurve kriegen. Fällt sie, kann die Aktie diesen Höhenflug schnell und deutlich korrigieren.

