Aixtron: Kein Grund zur Sorge!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

Aixtron musste in dieser Woche etwas Feder lassen. Dennoch sehen Chartanalysten gute Chance, dass es bald wieder in Richtung des 5-Jahres-Hochs bei 14,54 Euro vom 3. November gehen kann. Denn auf Sicht von zwei Wochen konnte die Aktie knapp 22 % aufsatteln. Der Titel gewann binnen eines halben Jahres sogar 170 % an Wert und seit Jahresbeginn unfassbare 360 %. Die Aktie befindet sich weiterhin in einem übergeordneten charttechnischen Aufwärtstrend, bei dem kleinere Korrekturen kein Grund zur Sorge sind, da es sich mutmaßlich nur um Gewinnmitnahmen handelt.

Chartanalysten identifizieren für den Wert keine größeren Widerstände bis mindestens 20 Euro. Deshalb sei der Titel nicht ausgereizt. Die Aktie hat nach unten hin bei knapp unterhalb von 12 Euro Unterstützungen, die für ausreichend Halt sorgen sollten. Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten waren nicht zu vermelden. Dennoch sind lediglich 35 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“, 25 % wollen „halten“ und 40 % plädieren für einen „Verkauf“.

Aktie im Aufwärtstrend

Technische Analysten sind durchgehend optimistisch. Die Aktie ist weiterhin im deutlichen Hausse-Modus. In allen zeitlichen Dimensionen wurde der jeweilige gleitende Durchschnittskurs überkreuzt, der Abstand beläuft sich auf mindestens 15 %. Gegenüber dem GD200 hat Aixtron sogar 50 % Vorsprung. Der Trend ist absolut intakt!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.