Aixtron: (Nach-)Kaufgelegenheit oder Schuss vor den Bug?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

Aixtron ist in den zurückliegenden Tagen massiv nach unten gestürzt. Dabei hat die Aktie wichtige charttechnische Grenzen unterkreuzt, sodass der übergeordnete Aufwärtstrend in Gefahr scheint. Dennoch hat Aixtron noch eine Chance auf Kursgewinne von 25 % oder mehr, so die fast einhellige Meinung. Im Detail: Aixtron konnte den Aufwärtstrend nicht mehr in gewohntem Tempo fortsetzen. Die Aktie scheiterte daran, die 15-Euro-Hürde zu überwinden. Bei Tops nahe der runden Marke kam es zu einem immensen Rücksetzer, der nun das kurzfristige Bild bestimmt. Wirtschaftlich bedeutende Nachrichten als Grund gab es nicht. Insofern ist der Sturz von gut 15 % innerhalb einer Woche überraschend. Ein Ausverkauf wird dennoch nicht vermutet, da die Stimmung bereits wieder dreht.

Kursziel seien nach Ansicht von Charttechnikern weiterhin 14,68 Euro, das aktuelle 5-Jahres-Hoch vom 24. November. Nach unten hin gibt es eine Unterstützungszone zwischen 11,70 und 11,80 Euro. Doch es sollte zu einer Wende nach oben kommen, wenn die Eindrücke vom Donnerstag nicht täuschen. Kurzfristig beträgt das Potenzial damit gut 15 %.

Technische Analysten: Aufwärtstrend nicht angegriffen!

Technische Analysten sehen auch nach dem jüngsten Kurssturz den Aufwärtstrend noch nicht in Gefahr. Vielmehr ist der GD200 weiterhin gut 40 % entfernt. Zudem dürfte nun die 50-Tage-Linie wieder zurückerobert werden. Das sind Kaufsignale!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.