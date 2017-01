Aixtron: der Himmel zieht sich immer weiter zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

es sieht derzeit alles andere als günstig aus beim Anlagenbauer Aixtron. Seitdem die Übernahmepläne im vergangenen Jahr geplatzt sind, befindet sich die Aktie auf einer deutlichen Talfahrt. Zu allem Überfluss ist der Titel mittlerweile auch nicht mehr im TecDax gelistet und daher vom Radar vieler Anleger verschwunden. Eine Besserung scheint aktuell nicht in Sicht zu sein. Alleine in den letzten drei Monaten gingen mehr als 40 Prozent an Börsenwert verloren. Und auch an der Nasdaq in den USA sucht man die Aixtron-Papiere seit Januar dieses Jahres vergebens. Wir hatten darüber berichtet, dass das Unternehmen bei der entsprechenden Behörde einen Antrag eingereicht hat, nach dem 30. Dezember 2016 nicht mehr gelistet zu werden.

Welche Maßnahmen wird man ergreifen?

Angeblich haben die geringen Handelsumsätze den administrativen Aufwand nicht mehr gerechtfertigt, so dass sich das Management zu dem Schritt genötigt sah, sich vom Nasdaq-Handel zurückzuziehen. Dies mag in der Sache zwar richtig sein, gleichwohl ist die Maßnahme wohl wenig mehr als der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein. Da wird man sich noch einiges mehr einfallen lassen müssen, um in die Gewinnzone zurückzukehren. So ist z. B. Von geplanten Umbaumaßnahmen die Rede.

