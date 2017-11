Aixtron: Hier winken satte Kursgewinne!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

Aixtron konnte am Donnerstag mit einem schönen Sprung nach oben eine sehr starke Ausgangsposition erobern. Die Aktie steht kurz davor, sich das Kurspotenzial auf gut 30 % zu erhöhen, meinen charttechnische Analysten. Im Einzelnen: Es ging nun um gut 2 % (oder je nach Börse sogar 3 %) hinauf und in Richtung 15 Euro. Wenn Aixtron diese runde Hürde auch noch überwindet, ist aus Sicht der Charttechniker der Weg bis zur nächsten runden Marke von 20 Euro vollkommen frei. Damit ist der Wert nun auch ohne wirtschaftlich bedeutende Nachrichten in einem charttechnisch beeindruckenden Hausse-Modus.

Charttechniker verweisen darauf, dass Aixtron nun das 5-Jahres-Hoch bei 14,63 Euro vom 10. November deutlich überwinden konnte. Das ist das bislang wichtigste Signal dieser Tage gewesen. Mit einem Plus von 7 % binnen einer Handelswoche und +35 % in einem Monat ist die Aktie auch performancetechnisch eindeutig auf dem Weg nach oben. Insofern fällt es nicht besonders ins Gewicht, dass lediglich 35 % der Bankanalysten der Meinung sind, die Aktie sei ein „Kauf“. 25 % wollen „halten“, 40 % votieren für einen „Verkauf“.

Technische Analyse: Die Sache ist klar!

Technische Analysten sind der Meinung, Aixtron sei im starken Hausse-Modus. Alle Trendpfeile sind aufwärts gedreht. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beläuft sich auf gut 50 %. Ein klares Kaufsignal!

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.