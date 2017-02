Aixtron: Hier liegt auch eine Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

die letzten Monate verliefen aus Sicht des Chipanlagenbauers Aixtron äußerst turbulent. Nach der geplatzten Übernahme durch den chinesischen Investor Fujian Grand Chip Investment hat zuletzt auch CEO Martin Goetzeler seinen sprichwörtlichen Hut genommen. Somit steht beim TecDAX-Unternehmen wieder alles auf Anfang. Dieser Umstand hält indes auch einige Chancen bereit.

Trennung unvermeidbar

Denn der einstige Konzernchef hatte im vergangenen Jahr fast schon gebetsmühlenartig um einen starken Finanzpartner geworben. Seinen Aussagen zufolge könne das aus der Aachener Hochschule (RWTH) hervorgegangene Unternehmen nur so auf den Erfolgspfad zurückzukehren. Kein Wunder also, dass die Aktie nach dem Scheitern der Übernahme in den Sinkflug überging. Bis auf 3 Euro brach der Kurs in der Folge ein. Auch bei den Mitarbeitern ist eine solche Alles-oder-Nichts-Haltung des Firmenchefs nicht gerade förderlich für die Arbeitsmoral.

Das muss nun passieren

Inzwischen konnte sich die Aktie wieder etwas von ihren Dezember-Tiefständen befreien und bis auf 3,40 Euro nach oben klettern. Wichtig wird es nun sein, einen passenden Nachfolger für den Chefposten zu präsentieren. Jemand, der wieder Zuversicht versprüht und an die zweifelsohne vorhandene technologische Stärke von Aixtron appelliert. Dies dürfte auch bei Anlegern für bessere Stimmung sorgen. Und dann gibt es früher oder später ja immer noch die Möglichkeit, sich mit einem starken Partner zusammenzuschließen.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

