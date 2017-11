Aixtron: Hier liegt ein Kaufsignal vor!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Aixtron konnte zuletzt wieder etwas steigen. Insgesamt befindet sich die Aktie auf dem Weg dazu, ganz neue Tops anzusteuern. Dabei sind sogar 20 Euro erreichbar. Dies würde einem Aufwärtspotenzial von mehr als 30 % entsprechen. Im Detail: Chartanalysten sind der Meinung, das Wochenplus von gut 5 % habe neue Impulse gesetzt. Immerhin konnte im Zuge dessen ein neues 4-Jahres-Hoch aufgestellt werden, nachdem dies zuvor bei 14,66 Euro gelegen hatte. Nun gilt es im nächsten Anlauf auch die 15-Euro-Marke zu überwinden. Runde Hürden sorgen traditionell oft für eine Ruhephase, eine Wende oder stärker steigende Kurse.

Oberhalb von 15 könnte es schnell in Richtung 20 Euro gehen. Immerhin notierte die Aktie lange Zeit nicht mehr so hoch. Demzufolge sind bis dahin auch keine Widerstände mehr wahrnehmbar. Auch die Dynamik der Kursentwicklung spricht für einen solchen Verlauf. Die Aktie schaffte binnen einer Woche ein Plus von gut 5 %. Damit wurde das Plus auf Sicht von zwei Wochen sogar auf 9 % geschraubt, in einem Monat ging es um annähernd 30 % nach oben. Dies zeigt, dass der kurzfristige Aufwärtstrend charttechnisch untermauert wird.

Wirtschaftlich orientierte Analysten konnten derzeit keine weiteren Informationen zugunsten der Aktie entdecken. Weiterhin sind nur 35 % der Bankanalysten der Meinung, der Titel sei ein „Kauf“. 25 % wollen derzeit „halten“, während 40 % für einen „Verkauf“ des Titels plädieren. Die Stimmung ist daher unter diesen Analysten vergleichsweise schlecht.

Technische Analysten: Das sieht gut aus

Technische Analysten hingegen sind der Meinung, die Aktie habe gute Chancen auf einen nachhaltig steigenden Kurs. Denn die Aktie notiert in allen bedeutenden zeitlichen Betrachtungsräumen oberhalb des jeweiligen gleitenden Durchschnitts. Dies signalisiert einen Hausse-Modus und deutet auf weiter steigende Kurse. Hier liegt ein Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.