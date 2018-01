Aixtron: Geht es jetzt wieder hoch hinaus?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Aixtron hat nun auch charttechnische Skeptiker überzeugen können und eine entscheidende Kehrtwendung nach oben vollzogen. Der Wert ist nach Meinung der Chartanalysten nach einem mehrfachen Test der bisherigen Unterstützungen nun wieder auf dem Weg, mögliche Zwischenhochs zu erreichen. Dabei sei die Aktie in der Lage, mindestens 15 % aufzusatteln. Gegebenenfalls könnte es sogar noch stärker nach oben gehen, heißt es mit Blick auf die zuletzt erreichten Kursgewinne. Im Detail: Die Aktie kletterte innerhalb von einer Woche um gut 10 % nach oben. Der Wert schaffte es damit auch, binnen zwei Wochen ein Plus von 6 % zu erreichen und innerhalb eines Monats um 7 % nach oben klettern. Dies bestätigt, was Chartanalysten ohnehin stets behaupten: Die Aktie befindet sich in einem starken charttechnischen Aufwärtstrend und konnte diesen zuletzt auf erfreuliche Art und Weise noch bestätigen. Denn: Getestet wurde ein mehrfach erreichtes Zwischentief bei etwas weniger als 11,80 Euro. Die mittlerweile vielfache Bestätigung dieses Tiefs hat zur Folge, dass diese Unterstützung als massiv gelten kann. Auf dem Weg nach oben könnte der Titel nun auch Anlauf nehmen, um das gültige 5-Jahres-Hoch beo 14,68 Euro vom 24. November 2017 anzugreifen. Sollte dies gelingen, dann wäre der Weg mangels Widerständen frei, um sogar 20 Euro ins Visier zu nehmen. Damit eröffnet sich ein großes Aufwärtspotenzial.

Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten gab es für die Aktie zuletzt nicht mehr. Demnach sind immer noch 30 % aller Bankanalysten der Meinung, Aixtron sei ein Kauf. 25 % wollen den Wert halten und 45 % denken daran, den Titel zu verkaufen.

Technische Analysten: Klarer Kauf

Auch technische Analysten sind vergleichsweise optimistisch. Der Wert ist 37 % vom GD200 entfernt. Damit ist der Aufwärtstrend stark ausgeprägt. Dies gilt als deutliches Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.