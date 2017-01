Aixtron: Frischer Wind

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Bei Aixtron steht ein Wechsel in der Chefetage an: Wie der auf die Herstellung von Chip-Anlagen spezialisierte Konzern am Freitag mitteilte, wird der bisherige Vorstandsvorsitzende Martin Goetzeler am 28. Februar aus dem Amt scheiden. Goetzeler war seit März 2013 für die Herzogenrather Firma (NRW) tätig. Als Übergangs-CEO wird der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Kim Schindelhauer...