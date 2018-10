Aixtron: Flasche leer nach Chip-Abschwung?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Für 2018 summiert sich der Kursverlust auf über -18%, dazu ist man aus dem charttechnischen Aufwärtstrend geflogen und nun sogar in einen Negativtrend übergegangen. 2018 ist nicht das Jahr der Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ).

2017 war der Kurs noch um +275% haussiert. Zuletzt war es um den Chipanlagenhersteller still geworden, seitdem das Management im Juli die Prognose paradoxerweise erhöht (!) hatte. Bei EBIT und Umsatz erwartet man in Aachen für 2018 Resultate am oberen Ende der Erwartungen. Warum dann der Absturz von 19 auf 9 Euro? Für die Antwort muss man garnicht weit ausholen.

Gegenbewegung diesmal schwer zu „timen“

Bei Aixtron spielt sich der Klassiker ab: Erst überschiesst die Aktie im Zuge der Neubewertung nach oben und nun setzt wieder der Chip-Zyklus ein.

Nur hartgesottene, spekulativ orientierte Anleger dürften hier auf eine nachhaltige Gegenbewegung setzen. Der Chip-Sektor ist „beweglich“ und unberechenbar wie fast kein Zweiter.

Kürzlich meldete die schweizerische VAT Group, ein Hersteller von Vakuumventilen, Kurzarbeit für einige Mitarbeiter aufgrund einer schwächeren Nachfrage nach Produktionsanlagen aus der Halbleiterindustrie.

Das Bullenszenario ist – wenn überhaupt – nur noch schwer intakt. Die 200-Tage-Linie liegt bei 12,71 Euro. Das wäre ein erster Orientierungspunkt, um wieder nach oben zu fühlen.

All das so kurz vor den Zahlen

Aus unserer Sicht ergeben sich weit bessere Tradingchancen bei Werten (auch deutsche Nebenwerte), über die wir laufend berichten. Lesen Sie dazu beispielweise unseren QSC-Artikel vom Montag.

Aixtron-Aktionäre warten auf den 30. Oktober. Dann kommen die Q3-Zahlen.

Sie wollen in kommende Highflyer frühzeitig investieren?

Dann sind Sie in unserer No Brainer-Community goldrichtig. Überlassen Sie – wie Hunderte weitere NBC-Mitglieder – den Research nach neuen No Brainer-Aktien unserem Gremium aus langjährigen Kapitalmarktexperten. Profitieren Sie dabei von der treffsicheren Aktienauswahl, wöchentlichen Updates und exklusiven Informationsvorsprüngen. Werden auch Sie Teil des No Brainer Clubs und besuchen Sie täglich unseren kostenlosen Live Chat!