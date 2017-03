Aixtron in Feierlaune?

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei Aixtron, denn wie Peter Niedermeyer berichtet hat, findet Aixtron den Weg zurück in den TecDAX. Die wichtigsten diesbezüglichen Nachrichten, die letzte Woche Aixtron und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Neues in der „DAX-Familie“! Während beim TecDAX Stratec Biomedical AG rausfliegt, kommt Aixtron wieder rein. Aixtron war bis letztes Jahr bereits im TecDAX, doch dann kamen die geplante Übernahme von Aixtron und auch die Marktkapitalisierung ins Spiel und Aixtron musste gehen.

Die Änderungen! Nun ist die Übernahme Geschichte und der Free Float ist wieder ausreichend groß, so dass die Aktie nun erneut TecDAX-Mitglied sein kann. Auch die Marktkapitalisierung von Aixtron von derzeit rund 390 Millionen ist wieder ausreichend.

Die Wirkung! Zum 20. März 2017 soll diese Wiedereingliederung wirksam werden. Die nächste planmäßige Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Familie steht dann Anfang Juni an.

Kann sich Aixtron dann langfristig auf der zurückeroberten Position halten?

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.